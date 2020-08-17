إيران عازمة لصنع منظومة تحديد الموقع (GPS) محلياً

وأفاد رئيس مركز الابحاث الجوفضائية في وزراة العلوم "فتح الله امي" في حديث لمراسل وكالة مهر للأنباء، ان الوثيقة الشاملة لتطوير مجال الجوفضاء، تهتم بشكل خاص لموضوع تحديد الموقع والملاحة، على غرار المنظومات تحديد المواقع في أمريكا (جي بي اس) واوروبا (غاليلو) وروسيا (غلوناس) والصين (بي دو).

وقال: أن منظمة الفضائية في ايران خولت مركز الابحاث الجوفضائية مسؤولية تصميم وتشييد مشروع منظومة الملاحة وتحديد الموقع المحلية (GPS)، وحاليا يتم العمل عليها، بحيث تم تصميم شاريع لحديد المواقع عبر المنظومة امواج الراديو.

وأوضح رئيس مركز الابحاث الفضائية: حاليا قدمنا مخطط بدائي عن الـ GPS لمنظمة الفضاء، وفي حال ان تم الموافقة عليها، سيتم عقد إتفاقية لتشييد هذا المشروع، ومن ثم يتم الاعلان عن التفاصيل والجدول الزمني الخاص به.