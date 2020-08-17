ظريف: لم يعد ما يحدث في العالم نتيجة للتفاعل والعلاقات بين القوى العظمى

جاء ذلك مساء اليوم الإثنين، في الخطاب المباشر الرابع لوزير الخارجية من سلسلة خطباته تحت عنوان "العالم في المرحلة الانتقالية" عبر الإنستغرام.

وتطرق ظريف في خطابه اليوم إلى القضايا التي طرحها في الخطابات السابقة وتحول مراكز القوة من الغرب إلى الشرق. وأضاف: ليس الدول الغربية بل الولايات المتحدة هي الجهة التي تقوم حاليا بالتنظير وتحديد العلاقات الدولية (في الغرب).

وطرح هذا التساؤل انه لماذا أخذ احتكار الغرب للقوة بالأفول، ونوه الى أن الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، لجأت في الكثير من المواقف الى إستخدام حق النقض.

وأشار الى أن دولة واحدة فقط صوتت مع الولايات المتحدة في الإجتماع الأخير لمجلس الأمن على القرار المقترح بشأن تمديد الحظر التسليحي على إيران، عازيا ذلك الى حدوث تغييرات أساسية في العلاقات الدولية.

وصرح وزير الخارجية، أن في الحقيقة، قد دخل العالم عصر "ما بعد الغرب" مؤكدا، أن ما يحدث في العالم لم يعد نتيجة للتفاعل والعلاقات بين القوى العظمى./انتهى/