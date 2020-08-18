إيران تستثمر 1370 ترليون ريال لمشاريع سياحية قيد الإنشاء في أنحاء البلاد

وصرح وزير الثقافة والسياحة والصناعات اليدوية علي أصغر مونسان اليوم الثلاثاء، أن تم استثمار نحو 1370 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 425 الف ريال)، لأكثر من 2400 مشروعا سياحيا قيد الانشاء حاليا في البلاد.

وقال مونسان أنه في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020، زار ايران 8 ملايين سائح، وهو مستوى قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد التي صُنفت كثاني بلد في العالم من حيث سرعة وتيرة نمو السياحة الخارجية فيها.

وحول تداعيات فيروس كورونا على قطاع السياحة الايراني بيّن الوزير مونسان أن وبحسب أحدث التقديرات لغاية الشهر الجاري فان خسائر القطاع بلغت 120 تريليون ريال ومن المرشح زيادتها اذا ما إستمر الاغلاق وعدم السفر.