  1. السیاحة
١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٩ ص

إيران تستثمر 1370 ترليون ريال لمشاريع سياحية قيد الإنشاء في أنحاء البلاد

إيران تستثمر 1370 ترليون ريال لمشاريع سياحية قيد الإنشاء في أنحاء البلاد

اعلن وزير السياحة الايراني عن استثمار 1370 تريليون ريال ايراني لأكثر من 2400 مشروعا سياحيا في البلاد.

وصرح وزير الثقافة والسياحة والصناعات اليدوية علي أصغر مونسان اليوم الثلاثاء، أن تم استثمار نحو 1370 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 425 الف ريال)، لأكثر من 2400 مشروعا سياحيا قيد الانشاء حاليا في البلاد.

وقال مونسان أنه في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020، زار ايران 8 ملايين سائح، وهو مستوى قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد التي صُنفت كثاني بلد في العالم من حيث سرعة وتيرة نمو السياحة الخارجية فيها.

وحول تداعيات فيروس كورونا على قطاع السياحة الايراني بيّن الوزير مونسان أن وبحسب أحدث التقديرات لغاية الشهر الجاري فان خسائر القطاع بلغت 120 تريليون ريال ومن المرشح زيادتها اذا ما إستمر الاغلاق وعدم السفر.

رمز الخبر 1906718

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 3 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي