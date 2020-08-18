وكالة مهر للأنباء-محمد أكرم: كتب احد مجاهدي المقاومة في غزة الأبيّة "محمد أكرم" رسالة الى الجمهورية الاسلامية الاسلامية الايرانية، بعدما سقطت الأقنعة العربية الخبيثة وأظهرت ما بداخلها بکل صراحة من خلال تطبيعها مع الكيان الصهيوني المحتل.

وأتى نص الرسالة على الشكل التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(رسالة إلى ايران)

اليوم سقطت الأقنعة الخبيثة وأعلنت عن ما بداخلها بكل صراحة بأنها عميلة تعمل لخدمة هذا الكيان الصهيوني الغاشم، وكشف الغطاء عن الثورة الإسلامية الإيرانية بأنها صمام محور المقاومة والضامن الوحيد للدفاع عن جبهة المقاومة في المنطقة.

ولكن نصيحة عليكم العمل الآن على إنتقاء النخب الصالحة للبناء والإستمرار وتوظيف كل إمكانية في خدمة الإنتاجية الحقيقية والإبتعاد عن من يستنزف هذا الدعم لتلبية مصالحه الشخصية تحت عنوان (نحن المقاومة وهم بعيدين كل البعد عن القاعدة الشعبية).

اليوم نحن بحاجة حقيقية إلى الجيل الشاب الصاعد الذي به نواجه هذا التآمر وننتصر ونؤثر على ماتبقى من الشباب المستسلم للواقع المرير.

حجم الضغط كبير ولكن علينا أن نحدد أماكن الضعف لدينا ونعالجها ونعرف إلى أين وصل هذا العدو من مخططات لنوجه له الصدمة.

لاخوف على منهج القران يقينا سننتصر ولكن علينا العمل به لنصل إلى الهدف وهو رفع راية الإسلام في كل الأوطان.

فإذا كنت تعرف العدو وتعرف نفسك، فلا حاجة بك للخوف من نتائج مئة معركة.

وإذا عرفت نفسك لا العدو، فكل نصر تحرزه سيقابله هزيمة تلقاها.

وإذا كنت لاتعرف نفسك أو العدو، ستنهزم في كل معركة.

علمك بعدوك يعرّفك كيف تدافع، وعلمك بنفسك يعرفك كيف تهاجم، والهجوم هو سر الدفاع، والدفاع هو التخطيط للهجوم.

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾.

/انتهى/