  1. المجتمع
١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٤٣ ص

خلال إجتماعٍ لمجلس الوزراء:

روحاني: سنعبّر عن ولائنا لاهل البيت كما كل الاعوام

روحاني: سنعبّر عن ولائنا لاهل البيت كما كل الاعوام

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" خلال إجتماع لمجلس الوزراء: "محرم هذا العام سيكون مثل الأعوام المنصرمة وسنعبر عن حبنا لأهل البيت."

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" صرح صباح اليوم الاربعاء خلال إجتماع لمجلس الوزراء مشيراً إلى وصل شهر محرم: " شهر محرم بالنسبة لنا مدرسة كبيرة على مستوى المجتمع والعالم الإسلامي ومناطق مختلفة في العالم، فالجميع ينهل من تلك المدرسة دروساً وعبراً.

واضاف روحاني: سنعبر عن ولائنا وعشقنا لأهل البيت في هذا العام كبقية الاعوام والقرون الماضية والتي رفع خلالها الشعب الإيراني راية عزاء أبي عبد الله الحسين.

وعرج روحاني خلال حديثه إلى الحالة الإستثنائية التي يمر بها العالم في ظل تفشي كورونا وعلاقتها بمراسم العزاء الحسيني قائلاً: بالطبع ممكن ان يحدث تغيير في شكل إجراء المراسم في هذا العام وأيضاً يجب على الإجتماعات أن تكون وفقاً للحد المسموح به مع مراعاة الامور والبروتوكولات الصحية.

/انتهى/

رمز الخبر 1906771

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