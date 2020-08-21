صواریخ "کروز" الإیرانیة للأهداف الجوية دخلت حیز الإختبار

وفي تصريح له أضاف العميد حاتمي، لدينا أيضاً صاروخ كروز بعيد المدى للطائرات، ونأمل أن نتمكن من إكماله في الوقت المحدد.

وأضاف: "إن العمل على إنتاج صاروخ كروز بعيد المدى في وزارة الدفاع يتقدم بشكل جدي ولأنه عمل بحثي فإنه إذا لم يواجه عقبة فنية فسيتم الانتهاء منه في الوقت المناسب".

وأشار إلى صعود إيران من المركز 23 إلى المركز 14 في القدرة الدفاعية ، قائلا، "إذا تم إجراء تقييم دقيق ، فإن رتبتنا الحقيقية ستكون بالتأكيد أعلى من هذا الرقم".

ولفت العميد حاتمي الى مشاركة وزارة الدفاع في إنتاج لقاح ضد كورونا، قائلا، "زملائنا نظراً لقدراتهم العالية في مجالات العلوم والتكنولوجيا يقدمون مساعدة فعالة لوزارة الصحة ونأمل أن يكون لهم دور مؤثر في توفير لقاح ضد كورونا".