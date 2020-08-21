اختتام المؤتمر الافتراضي الدولي لتكريم عوائل الصحافيين ضحايا الإرهاب في منطقة غرب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تقام فعاليات اختتام المؤتمر الافتراضي الدولي بثلاثة لغات لتكريم عوائل الصحافيين ضحايا الإرهاب في منطقة غرب آسيا بمساعي منظمة "مراسلو السلام" الدولية بمشاركة مجازية "عبر الانترنت" لمئات الصحافيين و النشطاء الإعلاميين والسياسيين وحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم.

ووفق التقرير سيتخلل المراسم كلمات عبر خدمة فيديو كونفرانس لوزير الخارجية الإيراني و مشرف وزارة الثقافة والمعلومات الأفغانية ووزير الإعلام السوري ووزير الإعلام اليمني ووزير الثقافة و الإرشاد الإسلامي لإيران ووزراء ثقافة لبنان و العراق.

الجدير ذكره أن مؤسسة الإذاعة والتفزيون الإيرانية، و مؤسسة التعاون الاقتصادي وجمعية الدفاع عن ضحايا العنف والمركز الثقافي الإعلامي ستشارك في فعاليات المؤتمر.

وستقام المراسم اليوم الجمعة 31 مرداد 21 آب اغسطس من الساعة 18:00 إلى 20:00 بطريقة افتراضیة عبر الانترنت.