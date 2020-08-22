روحاني: تضحيات الأطباء ستبقى خالدة في ذاكرة الشعب والتاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني اصدر برقية هنأ بها بمناسبة يوم الطبيب (ذكرى مولود الطبيب والفيلسوف ابن سينا) جميع الاطباء في البلاد، قائلا: أن يوم الطبيب بهذا العام اتاح لنا الفرصة لتكريم الابطال الذين جاهدوا للدفاع عن سلامة الشعب، بكل بسالة وشجاعة.

وتابع روحاني في برقيته: انني كرئيس جمهورية وبالنيابة عن الشعب المقدّر، أنحني أمام التضحيات والمواقف الشجاعة لجميع أركان النظام الطبي في الطبي البلاد، واني على يقين أن الذاكرة التاريخية للشعب ستسجل هذه المواقف في مصاف تضحيات المقاتلين المدافعين عن الوطن.

وقال: في ايام الدفاع المقدس كانوا الاطباء يجاهدون جنبا الى جنب المقاتلين، واليوم هم من خلقوا الملحمة في الصفوف الامامية للحرب (مع كورونا).