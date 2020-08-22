عدد الوفيات بكورونا وصل الى نحو 20،500 بعد تسجيل 126 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم السبت، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و28 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 356 الاف و792 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 126 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 20 الاف و502 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 307 الف و702 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 750 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء ثلاثة ملايين و11 الف و310 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.