روحاني: الاقتصاد الإيراني لم يتضرر جراء تداعيات كورونا سوى نحو 3 بالمئة

وفي جلسة للحكومة بحضور قائد الثورة الاسلامية اليوم الأحد عبر الفيديو كنفرانس أشار روحاني الى أن اهم توصيات وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية هي تعزيز المرونة الاقتصادية واعتماد الاقتصاد المقاوم، ومن هنا فأن الحكومة وضعت هذين المبدئين على رأس أولوياتها وجعلتهما محورا لكل نشاطاتها .

واشار روحاني الى ان البلاد تعاني منذ نيسان الماضي من تداعيات انتشار فيروس كورونا كباقي دول العالم ، كما أنها ومنذ عام 2014 تعاني من تداعيات صدمتين خارجيتين وهما انهيار اسعار النفط ثم الضغوط الامريكية القصوى.

وتابع قائلا ان الحكومة ورغم المشاكل التي سببتها هذه التداعيات استطاعت وبالاستفادة من التجارب ادارة المواجهة بنجاح ، بحيث ان الاقتصاد الايراني لم يتضرر من تداعيات كورونا الا بنسبة 3 بالمئة فيما وصلت اضرار الكثير من الدول الى 20 بالمئة.

كما اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعزيز الاقتصاد وتنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم، بانهما يشكلان المحور لجميع انشطة وجهود الحكومة./انتهى/