العميد حاتمي يؤكد على ضرورة التعاون بين طهران وموسكو

وأعرب وزير الدفاع الإيراني العميد حاتمي في إجتماعه اليوم الأحد مع نظيره الروسي الجنرال سيرجي شويغو على هامش معرض "أرميا - 2020" الدولي العسكري السادس المقام في موسكو ، أعرب عن تقديره للمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الروسية المعارضة للقرار الأمريكي الأخير المناهض لإيران، معتبرا أن الاجتماعات والمشاورات بين البلدين جارية على مستوى عالٍ ومرضية، كما أضاف أنه بالنظر إلى العمق الاستراتيجي للبلدين، فإن تعزيز التعاون بين طهران وموسكو ضروري وحتمي.

وقال: في السنوات الأخيرة، بدأت إيران وروسيا جهودا مشتركة وهادفة لمواجهة السياسة الأحادية والبلطجة الامريكية وإدارة ترامب في المنطقة.

وأكد العميد حاتمي على ان الرد الواقعي لمجلس الأمن الدولي برفض مشروع القرار الأمريكي الأخير المناهض لإيران بشأن تمديد الحظر التسليحي على إيران، أظهر مرة أخرى هزيمة الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، ومعارضة العالم للأحادية والتفرد بالقرار.

وتابع وزير الدفاع الايراني: أن رفض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على طلب الولايات المتحدة باستخدام آلية الزناد وإعادة العقوبات كان بمثابة ضربة قوية أخرى للمطالب الأمريكية.

وأعرب حاتمي عن ثقته بالاستراتيجية المشتركة التي اختارتها طهران وموسكو في مواجهة المشاكل والقضايا الإقليمية يمكن أن تجلب السلام والأمن إلى المنطقة ، بغض النظر عن السياسات الأحادية الأمريكية.

وبدوره قال الجنرال شويغو: إن إيران وروسيا لديهما أهداف ومصالح مشتركة علي صعيد المعادلات الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى العلاقات العميقة والاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات، قال سيرجي شويغو أن آفاق التعاون بين إيران وروسيا تتعزز أكثر فأكثر في مجال الدفاع والأمن .

وشدد وزير الدفاع الروسي على ضرورة استمرار التعاون الإقليمي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

والتقى وزير الدفاع الايراني بوزيرة دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى، ماري نويل كويارا، وقال : رغم العقوبات الأمريكية الجائرة على إيران ، فقد اتخذنا خطوات كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في المجال الدفاعي، وأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف على أقدامها اليوم.

ووصل وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، العميد أمير حاتمي مساء امس السبت الى موسكو على رأس وفد دفاعي وعسكري، لاجراء محادثات مع نظيره الروسي والمسؤولين العسكريين الروس وزيارة ملتقى ومعرض "أرميا" العسكري- الفني الدولي السادس لروسيا المقام قرب موسكو .