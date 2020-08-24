  1. السياسة
٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٧:١٧ م

ظريف: الإمارات تشري الأمن من إسرائيل إزاء التطبيع بينما الأخيرة أعجز من أن توفّر الأمن لنفسها

ظريف: الإمارات تشري الأمن من إسرائيل إزاء التطبيع بينما الأخيرة أعجز من أن توفّر الأمن لنفسها

صرح وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" ، اليوم الاثنين، بان الامارات العربية المتحدة لجأت الى الكيان الصهيوني من اجل شراء الامن، مؤكدا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي أعجز من أن يقوم بتوفير الامن لنفسه.

جاء ذلك في محاضرة لوزير الخارجية اليوم الاثنين بعنوان "ايران والتطورات العالمية"؛ مضيفا ان جميع دول الخليج الفارسي تقريبا باستثناء ايران، والعراق مؤخرا تعاني من معضلة فقر الديمقراطية حيث ان مشاركة الشعوب لتقرير مصيرها عند هذه الدول ضئيلة جدا.

وتطرق وزير الخارجية الى فشل الولايات المتحدة الامريكية خلال اجتماع مجلس الامن الدولي في تمديد حظر السلاح ضد ايران، مبينا ان هذا الاخفاق جاء تاثر بالتطورات التي حدثت على صعيد العلاقات الدولية.

وتابع القول : ان الغرب اليوم لم يستطع، على غرار السابق، احتواء كافة التطورات والاحداث في العالم، ذلك أن الغطرسة ونزعة الهيمنة لم تعد مطلوبة وانما باتت مستحيلة في وقتنا الحاضر./انتهى/

رمز الخبر 1906957

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