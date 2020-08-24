  1. إيران
٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:١٩ م

روحاني يلتقي غدا كبار المسؤولين الاعلاميين في البلاد بمناسبة اسبوع الحكومة

روحاني يلتقي غدا كبار المسؤولين الاعلاميين في البلاد بمناسبة اسبوع الحكومة

اعلن مساعد رئيس مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاعلام والاتصالات "علي رضا معزي" ان الرئيس حسن روحاني يلتقي يوم غد الاربعاء كبار المسؤولين الاعلاميين في البلاد وذلك بمناسبة اسبوع الحكومة .

واوضح معزي في تصريح له اليوم الاثنين، ان الرئيس روحاني سيتحدث خلال هذا اللقاء حول مواقف الحكومة الايرانية ازاء اهم القضايا والاحداث الداخلية والاقليمية والدولية.

واضاف : ان المتعارف عليه سنويا هو عقد لقاء بين رئيس الجمهورية واصحاب وسائل الاعلام، لكن هذا العام سيجري هذا اللقاء بالمناسبة مع كبار مسؤولي وسائل الاعلام في البلاد فقط.

علما ان شبكة "الاخبار" التلفزيونية الايرانية ستقوم بتغطية اللقاء بين رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين الاعلاميين، والذي سيعقد عند الساعة الرابعة من مساء غد الثلاثاء.

رمز الخبر 1906958

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