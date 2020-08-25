  1. السياسة
٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:٣٦ ص

محادثات هاتفية بين ظريف ولودريان حول الاتفاق النووي

محادثات هاتفية بين ظريف ولودريان حول الاتفاق النووي

اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان مباحثات هاتفية يوم الاثنين تناولت آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي .

وبحسب وزارة الخارجية، فان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان قد ناقشا ايضا في هذه المحادثة الهاتفية، قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية وكذلك الوضع في لبنان في أعقاب الانفجار في ميناء بيروت.

/انتهی/

رمز الخبر 1906965

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