محادثات هاتفية بين ظريف ولودريان حول الاتفاق النووي

وبحسب وزارة الخارجية، فان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان قد ناقشا ايضا في هذه المحادثة الهاتفية، قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية وكذلك الوضع في لبنان في أعقاب الانفجار في ميناء بيروت.

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