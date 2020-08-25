ايران ... افتتاح 96 مستشفى بطاقة تفوق الـ11 سرير حتى نهاية العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الصحة الايراني "كامل تقوي نجاد" صرح اليوم الثلاثاء، في مراسم افتتاح 164 مشروع بالمجال الصحي، تكريما لذكرى 164 شهيدا من الكوادر الصحية، الذي اقيم عبر الفيديو كونفرانس، ضمن مشاركة وزير الصحة، صرح: أنه حتى نهاية العام (20 مارس 2021)، سيتم إفتتاح 96 مستشفى بطاقة 11 الف و355 سرير وبنى تحتية بمساحة مليون و203 الف متر مربع.

وأضاف: كما سيتم خلال الاشهر الستة الاولى للعام المقبل، سيتم تشييد 23 مشفى بطاقة الفي و798 سرير وبنى تحتية بمساحة 204 الف متر مربع.

وتابع: بذلك يتم اضافة 14 الف سرير لـ119 مشفى الى مستشفيات البلاد./انتهى/.