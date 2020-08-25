ظريف يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبل تطوير التعاون مع الوكالة

وكان غروسي قد وصل مساء أمس الاثنين الى مطار الامام الخميني (رض) بطهران في اول زيارة له الى ايران بعد توليه منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث كان في استقباله المتحدث بأسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي.

والتقى المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم الثلاثاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي.

ومن المقرر ان يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني.

وقال صالحي في مؤتمره الصحفي مع غروسي في ختام المحادثات التي جرت بين الجانبين في طهران صباح اليوم الثلاثاء: سيتم البدء بفصل جديد من التعاون بين ايران والوكالة الذرية مع تولي غروسي ادارة الوكالة وسيتم تطوير هذا التعاون اكثر فاكثر.

واضاف: نامل بان تكون نتيجة الزيارة مرضية للطرفين بحيث يقومان باداء مسؤولياتهما في اطار الضوابط، اي ان تعمل الوكالة وفق النظام التأسيسي والجمهورية الاسلامية الايرانية على اساس اتفاق الضمانات والبروتوكول الاضافي.

من جانبه أقر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ان الوكالة الدولية تواجه الضغوط.

واكد غروسي إنه يضمن ان الوكالة الدولية لاتغلغل فيها الا انها تواجه الضغوط.

وأضاف: إننا لن نسمح بتأثير هذه الضغوط على نشاطاتنا مهما استطعنا.

وتابع: إنني أتشرف بزيارة ايران مرة ثانية ومعرفتي تعود الى وقت طويل.

واعتبر روح الصداقة والتعاون كانت سائدة بين الجانبين، مضيفا : كنت أعتزم زيارة ايران في العام الماضي الا ان الزيارة لم تتم بسبب تفشي كورونا.