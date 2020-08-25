سعد الحریري: إننی غیر مرشح لرئاسة الحکومة الجدیدة

واعتبر الحريري الثلاثاء ان "المدخل الوحيد هو احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فورا لاستشارات نيابية ملزمة عملا بالمادة 53 والإقلاع نهائيا عن بدعة التأليف قبل التكليف".

وأوضح الحريري إنه مع كتلة المستقبل وفي الاستشارات النيابية سيسمون من يرون فيه الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح هذه الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام البلاد.

وشدد الحريري على أن الاهتمام الدولي وعلى رأسه مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزيارات مسؤولين دوليين وعرب يمثّل فرصة قد تكون أخيرة ولا يمكن تفويتها لإعادة بناء بيروت وتحقيق سلسلة إصلاحات يطالب بها اللبنانيون و"نحاول تنفيذها منذ سنوات".