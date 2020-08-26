رصد 2،243 حالة إصابة وتسجيل 119 وفاة جديدة جراء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و243 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 365 الاف و606 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 119 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 21 الاف و20 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 314 الف و870 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 831 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء ثلاثة ملايين و113 الف و806 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.