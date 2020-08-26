أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء:

ايران...

صالحي ..المباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت ايجابية .

جام جم ..

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يرفض الالتقاء بوزير الخارجية الامريكي .

جوان ..

لبنان يرفض اي تدخل من قبل الكيان الصهيوني في التحقيقات حول انفجار بيروت.

حمايت ..

ظريف يشدد لغروسي ...ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المحافظة على حياديتها.

قدس ..

رافائل غروسي يذعن بمواجهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضغوط بشأن ايران .

خراسان ..

اتساع دائرة الخلافات بتل ابيب حول احتمال بيع طائرات اف 35 الامريكية للامارات .

آرمان ملي ..

السراج يعد باصلاحات مع استمرار التظاهرات بطرابلس والامم المتحدة تدعو للحوار بليبيا.

إبتكار ..

روسيا .. محاولات امريكا تفعيل آلية الزناد باتت تلحق الضرر بمجلس الامن .

اطلاعات ..

صنعاء تؤكد .. سنجبر قوى العدوان السعودي على الخروج بذل من الاراضي اليمنية .

رسالت ..

أبو مازن يرفض طلب بومبيو عقد اجتماع خلال زيارته لفلسطين المحتلة .

عصر ايرانيان ..

وزير الدفاع .. لن تمر اية خطوة عدوانية امريكية ضد ايران من دون عقاب.

كيهان ..

متظاهرون يضرمون النار بمدينة ويسكونسن اثر مصرع امريكي اسود آخر برصاص الشرطة .