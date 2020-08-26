بومبيو يلتقي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الإماراتيين

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان، بأن الطرفين بحثا خلال المحادثات القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ووحدة منطقة الخليج الفارسي ونفوذ إيران في المنطقة.

ويقوم بومبيو بجولة خارجية بدأت من الكيان الإسرائيلي التي زار بعدها كلا من السودان والبحرين ليصل الأربعاء إلى الإمارات، وذلك في الوقت الذي كثفت فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهودها لدفع مجموعة من الدول العربية إلى توقيع اتفاقات تسوية مع الجانب الإسرائيلي.

وفي هذا السياق أعلنت الإمارات والكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين .

كمال تسعى الولايات المتحدة إلى "توحيد الصف" بين دول الخليج الفارسي في ظل الأزمة المستمرة في المنطقة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى./انتهى/