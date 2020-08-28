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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٩ ص

الخارجية الايرانية تعلق على استقالة رئيس وزراء اليابان

الخارجية الايرانية تعلق على استقالة رئيس وزراء اليابان

علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على استقالة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وقال خطيب زادة في تصريح له اليوم الجمعة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان تربطهما علاقات ودية وتاريخية وان السيد شينزو آبي قدّم خلال فترتي مسؤوليته كرئيس للوزراء دعما قيّما لتطوير العلاقات بين الشعبين.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع اليابان وتثمينها لاهتمام السيد آبي بالعلاقات بين الشعبين، تتمنى له موفور الصحة والنجاح.

وقد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة، استقالته من منصبه "لأسباب صحية"، وقال إنه سيواصل أداء مهامه لحين تعيين رئيس جديد للحكومة.

رمز الخبر 1907087

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