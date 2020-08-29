أمريكا لم تحقق أهدافها من زعزعة سوق النقد والعملة الصعبة في ايران

وكتب همتي في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" الجمعة: إن ارتفاع التضخم خلال الاشهر الاخيرة كان موقتا وان محاولات اميركا وحلفائها لزعزعة استقرار أسواق النقد والعملات الصعبة في البلاد قد باءت بالفشل رغم الصعوبات التي واجهها الشعب.

واضاف: ان المحاولات المستمرة من جانب اميركا وحلفائها لزعزعة استقرار اسواق النقد والعملة الصعبة في البلاد ليست بالامر الجديد الا إن الغرض من كل هذه المخططات، لاسيما في العام الماضي، هو خلق توقعات سلبية لدى الناس بهدف تقويض اقتصاد البلاد، وعلى الرغم من أن هذه الضغوط خلقت مشاكل وصعوبات للشعب إلا أن الاميركيين لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الرئيسية بالتأكيد.

واعتبر القرارات المتخذة من قبل واضعي السياسات المتعلقة بالنقد والعملة الصعبة في البلاد بانها السبب في فشل اميركا في خلق التوقعات السلبية عبر الايحاء بحدوث انفجار في النقد وتضخم هائل واضاف، ان الزيادة الموقتة في التضخم خلال الاشهر الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) الذي كان ناجما في غالبيته عن تفشي فيروس كورونا ومحاولة (جهات) ايجاد توقعات (سلبية)، قد تمت السيطرة عليها في ضوء الاجراءات الجارية في الوقت الحاضر وان الجهود الجادة مستمرة للوصول الى الاهداف المتوخاة.

ونوه الى ان تلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد تسير بشكل جيد وقال، ان احتياجات النقد الأجنبي تتم تلبيتها من خلال موارد البنك المركزي ومنظومة "نيما" (النظام الشامل لمعاملات العملة الصعبة)، وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في العوائد الحكومية من بيع النفط، الا ان توفير النقد الأجنبي للسلع والمواد الأساسية جار حاليا بمساعدة المصدرين الدؤوبين في البلاد.

وتابع: ان البنك المركزي يقوم بتنظيم خططه بناء على استمرار الحظر الأميركي، ونحن على ثقة من أن الانفاس الأخيرة للحظر والإدارة الأميركية الحالية لا يمكنها الإضرار بخططنا في الحفاظ على استقرار الاسواق.