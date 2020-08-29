السلطات الأمريكية تعتقل إيرانيين بتهمة تصدير قطع الطائرات الى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السلطة القضائية اعلنت الجمعة عن اعتقال على إيرانيين وأندونيسيين بـ16 تهمة تتعلق بتصدير قطع طائرات الى ايران.

وادع القضاء الامريكي أن هؤلاء الأربعة انتهكوا القوانين الأمريكية المتعلقة بالعقوبات الامريكية ضد ايران، وايضا بتهريب البضائع الى ايران.

واعتبر المحقق بولاية ويرجينيا "زكاري ترويليغر" أن "نقل البضاعة الامريكية الى ايراني تعزز أمكانيات عدونا للقيام بأفعال تخريبية وخطرة ضد الولايات المتحدة"، حسب زعمه.

وزعم أنه "مع القاء القبض على هؤلاء الاربعة، تم تحطيم شبكة كاملة تعمل على نقل البضائع بوساطة الى المستحدم في نهاية المطاف، ونحن لا نتحمل الاشخاص او المنظمات التي تهدد الامن القومي للبلاد."