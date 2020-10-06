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٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:٤٦ م

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رئيس الوزراء العراقي استضاف السفير الأمريكي وقائد قوات تحالف مكافحة الإرهاب في العراق

رئيس الوزراء العراقي استضاف السفير الأمريكي وقائد قوات تحالف مكافحة الإرهاب في العراق

ذكرت مصادر عراقية أن رئيس الوزراء العراقي استضاف السفير الأمريكي وقائد قوات تحالف مكافحة الإرهاب في العراق، وركز الاجتماع على العلاقات الأمنية العراقية الأمريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تمت اليوم مباحثات بين مسئولين أمريكيين مع رئيس الوزراء العراقي " مصطفى الكاظمي ".

واستضاف رئيس الوزراء العراقي " مصطفى الكاظمي " في مكتبه اليوم السفير الأمريكي لدى العراق "ماثيو تولر" وقائد قوات تحالف مكافحة الإرهاب في العراق الجنرال " بول كالفيرت ".

وركز الاجتماع على العلاقات الأمنية العراقية الأمريكية.

وكما ناقش الجانبان ملاحقة العناصر المتبقية من جماعة داعش الإرهابية.

كما ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة./انتهى/

رمز الخبر 1908305

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