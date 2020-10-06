قائد القوة البرية الايرانية: حدود البلاد تحت السيطرة التامة على اعتاب الزيارة الاربعينية

وفي تصريحه للمراسلين، قال العميد كيومرث حيدري: على اعتاب الزيارة الاربعينية، فإن الحدود الغربية والجنوبية للبلاد تحت السيطرة التامة باستخدام الطائرات المسيرة والكاميرات المتطورة والمستشعرات والبالونات.

وأضاف: بناء على إيعاز القائد العام للقوات المسلحة، فإننا مكلفون بالالتزام بأوامر وتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وتطبيقها.

وتابع العميد حيدري، في هذا العام وبسبب انتشار فايروس كورونا، فإن زيارة العتبات المقدسة غير متيسر، ولذلك علينا ان نتوجه بقلوبنا من البعد نحو مرقد الامام الحسين عليه السلام وسائر العتبات المقدسة.