شركة اسبانية تعلن انتاج دواء قد يعالج كورونا

وأوضحت الشركة أن الدواء أثبت فعاليته وتحققت فيه شروط السلامة، وأن الشركة تستعد لمباشرة اختبارات المرحلة الثالثة على هذا الدواء في غضون أيام.

وأضافت الشركة بأن الاختبارات سجلت انخفاضا جوهريا في الشحنة الفيروسية والبروتين "سي آر بي" (CRP) لدى المرضى بكوفيد 19 بعد تعاطيهم عقار "آبليدين" وأن 80,7 بالمائة من المرضى تعافوا وغادروا المستشفى قبل اليوم الخامس عشر من دخولها إياه للعلاج مقابل 38,2 بالمائة كانوا أكثر حظا وغادروا المستشفى قبل اليوم الثامن.

وبمجرد صدور هذا الإعلان، ارتفعت أسهم الشركة في التعاملات الصباحية بأسواق المال بنسبة 4,4 بالمائة