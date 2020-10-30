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٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٣:٤٩ م

انطلاق مسيرة في بيروت استنكاراً للإساءة الفرنسية للنبي محمد(ص)

انطلاق مسيرة في بيروت استنكاراً للإساءة الفرنسية للنبي محمد(ص)

انطلقت مسيرة بعد الصلاة الجمعة من أمام مسجد عبد الناصر في كورنيش المزرعة في بيروت، بإتجاه السفارة الفرنسية استنكاراً لـلإساءات الفرنسية للنبي محمد (ص).

واطلق المتظاهرون شعارات مُنددة بـ"فرنسا وبالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأكدت مصادر لبنانية أن قوى الأمن الداخلي تنفذ إجراءات سير في محيط قصر الصنوبر والسفارة الفرنسية وقد شهدت المنطقة زحمة سير كثيفة على مختلف الطرقات في المحيط.

رمز الخبر 1908994

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