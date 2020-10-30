انطلاق مسيرة في بيروت استنكاراً للإساءة الفرنسية للنبي محمد(ص)

انطلقت مسيرة بعد الصلاة الجمعة من أمام مسجد عبد الناصر في كورنيش المزرعة في بيروت، بإتجاه السفارة الفرنسية استنكاراً لـلإساءات الفرنسية للنبي محمد (ص).