نظریة المقاومة

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن موقع قائد الثورة الاسلامیة سماحة الامام الخامنئي أن هذا الكتاب بعدد صفحاته الـ ٦٠٠ ینقسم إلى ١٢ فصلاً، وهدفه الأساسيّ هو شرح نظريّة المقاومة بالاستناد إلى أفكار وخطابات قائد الثورة الإسلاميّة. فقد أكّد الإمام الخامنئي في لقاء مع طلاب المدارس عام ٢٠١٨ بمناسبة اليوم الوطنيّ لمقارعة الاستكبار العالمي -الذي يصادف ذكرى السيطرة على وكر التجسس (السفارة الأمريكيّة) في طهران من قبل طلاب المدارس والجامعات- قائلاً: ”روّجوا لنظريّة مقاومة العدوّ ذو القبضة القويّة. نظريّة المقاومة نظريّة أصيلة وصحيحة؛ إن كان على المستوى النّظري، أو على المستوى العمليّ؛ ينبغي الترويج لهذه النّظريّة ضمن النطاقين النّظري والعمليّ.“

في الفصل الأوّل من الكتاب، تتمّ الإشارة إلى أسس، معتقدات وأصول المقاومة وفي الفصل الثاني تُناقش أهميّة المقاومة. ثمّ يدور الحديث في الفصل الثالث حول مختلف المجالات التي تحتاج إلى المقاومة كالاقتصاد، السياسة، الثقافة والأمن. ويسلّط الفصل الرّابع الضوء على آثار وفوائد المقاومة يليه الفصل الخامس الذي يقدّم ١٦ مقوّم من مقوّمات تقوية المقاومة. ثمّ يناقش الفصلان السادس والسابع عناوين النقاشات السلبيّة حول المقاومة. ففي الفصل السادس تتمّ الإشارة إلى ثمانية عوامل تؤدّي إلى زوال أو تراجع المقاومة ويعدّد الفصل السابع أيضاً أضرار التخلّي عن المقاومة والاستسلام لإرادة العدوّ. وفي الفصل الثامن تُعدّد بعض نماذج المقاومة بشكل مختصر كما يُخصّص الفصل التاسع لتناول الحديث حول الأمثلة التاريخيّة للمقاومة والاستسلام الواردة في خطابات قائد الثورة الإسلاميّة. وفي الفصل العاشر تُراجع خطابات الإمام الخامنئي حول ممارسات العدوّ بشكل عام، وتنقسم هذه الممارسات إلى صلبة وناعمة، كما تتمّ الإشارة إلى عشرة نماذج من شيطنة العدوّ.

ثمّ يتمّ تخصيص الفصل الحادي عشر إلى المسؤوليات العامّة والخاصّة لمختلف الفئات في مجال المقاومة ويرتكز الحديث في الفصل الثاني عشر على موضوع مستقبل حركة المقاومة المشرق. المستقبل المشرق الذي تكرّر الحديث عنه في خطابات ونداءات قائد الثورة الإسلاميّة، وسماحته قد صرّح بأنّ هذا الأمل يرتكز على دراسة كافّة العناصر الدّخيلة في تحقيق مستقبل الثورة الإسلاميّة المشعّ والمشرق وهو ليس مجرّد أمل عاطفي.

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