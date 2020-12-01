  1. الاقلیمیة
٠١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٥٦ م

انفجار سيارة يهز عاصمة كيان الاحتلال الصهيوني

انفجار سيارة يهز عاصمة كيان الاحتلال الصهيوني

قتل إسرائيلي وأصيب آخر بجراح خطيرة، بعد انفجار سيارة في تل أبيب.

وافادت وكالة مهر للأنباء أنه أظهرت مقاطع فيديوهات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احتراق ​السيارة في موقع الانفجار، في حين أفادت وسائل الإعلام الصهيونية أن خلفية الانفجار "جنائية" حسب مزاعم صهيونية.

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رمز الخبر 1909840

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