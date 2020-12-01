انفجار سيارة يهز عاصمة كيان الاحتلال الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء أنه أظهرت مقاطع فيديوهات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احتراق ​السيارة في موقع الانفجار، في حين أفادت وسائل الإعلام الصهيونية أن خلفية الانفجار "جنائية" حسب مزاعم صهيونية.

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