انفجار سيارة يهز عاصمة كيان الاحتلال الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء أنه أظهرت مقاطع فيديوهات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احتراق السيارة في موقع الانفجار، في حين أفادت وسائل الإعلام الصهيونية أن خلفية الانفجار "جنائية" حسب مزاعم صهيونية.
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قتل إسرائيلي وأصيب آخر بجراح خطيرة، بعد انفجار سيارة في تل أبيب.
وافادت وكالة مهر للأنباء أنه أظهرت مقاطع فيديوهات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احتراق السيارة في موقع الانفجار، في حين أفادت وسائل الإعلام الصهيونية أن خلفية الانفجار "جنائية" حسب مزاعم صهيونية.
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