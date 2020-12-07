الخارجية الايرانية توافق على استقالة نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أعلن ان وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف قبل استقالة حسين جابري أنصاري من منصب نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانية.

وخلال تقديره لجهود جابري أنصاري الفعالة والمثمرة خلال فترة عمله، تمنى المتحدث باسم الخارجية التوفيق والسداد للسيد كاظم سجادي في بداية مهمته الجديدة.

هذا وشغل السيد كاظم سجادي مناصب عدة بما في ذلك سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى جمهورية أرمينيا، والمدير العام للشؤون الإيرانية، والمدير العام للاقتصاد المقاوم، ومستشار وزير الخارجية.

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