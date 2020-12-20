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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٢:١٠ ص

كتائب حزب الله العراق تدين القصف العشوائي لثكنة السفارة الامريكية

كتائب حزب الله العراق تدين القصف العشوائي لثكنة السفارة الامريكية

قالت كتائب حزب الله في العراق ان قصف سفارة الشر ( السفارة الامريكية ) في هذا التوقيت يعد تصرفا غير منضبط وعلى الجهات المختصة متابعة الفاعلين والقاء القبض عليهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الكتائب ادانت في بيان : الرمي العشوائي للثكنة العسكرية في السفارة لما تسببه من تهديد حقيقي على حياة المدنيين.

وطالبت بإخلاء مظاهر النشاط العسكري الامريكي في المناطق السكنية الآمنة ببغداد.

واصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاحد، بياناً بشأن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، مؤكدة أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد.

وقالت الخلية في بيان، إن "مجموعة خارجة عن القانون تقدم على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم، وقد تبين أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد".

واضافت "سقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث نتج عن ذلك حدوث أضرار مادية في هذه البنايات وعدد من العجلات المدنية دون خسائر بشرية".

المصدر: وكالات

/انتهى/

رمز الخبر 1910342

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