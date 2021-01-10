إدريس هاني: من المستحيل في المغرب ان يدافع شخص عن الشهيد البطل قاسم سليماني او ان يكتب عن المقاومة

وكالة مهر للأنباء - زينب شريعتمدار: سينطلق المستشار الثقافي السابق في السفارة الايرانية محمد مهدي شريعتمدار، بهذه السلسلة من المحادثات والدردشات مع المفكر المغربي الشهير "إدريس هاني".

وسوف يقوم المستشار الثقافي السابق في لبنان "محمد مهدي شريعتمدار" في جملة من التقارير من المحادثات والدردشات مع النخب العربية، ذلك فضلاً عن فسيفساء من النخب المستهدفة من حيث الخبرة ولون النشاط وتفاعلهم السياسي والاجتماعي، وانها ترمي الى تقديم صورة تمثل واقع النخبة العربية والاسلامية، كما هي، والشعوب، والتاريخ وما فوق ذلك ستحكم قوى الوعي داخل البشر لهذا الشأن.

وفي هذا المجال اجرت وكالة مهر للأنباء، حواراً صحفياً مع الكاتب والمتخصص في مجال الفلسفة والشؤون الاستراتيجية وعضو مجلس تحرير مجلات من الوزن الثقيل، مثل مجلة " الكلمة " و" الاستغراب "، وعضو في المجلس الاستشاري العلمي لمجلة " الدراسات المستقبلية للعلوم والتكنولوجيا في جامعة السودان "، المفكر الشهير المغربي " إدريس هاني ".

وقال المستشار الثقافي السابق في لبنان "محمد مهدي شريعتمدار" الى يومنا الحالي يعتبر الباحث والمفكر المغربي ادريس هاني من اكثر الناشطين المجتهدين اخلاصاً لعملهم في مواجهة ومحاربة الامبريالية والارهاب ودعم المقاومة والقضية الفلسطينية، وفضلاً عن حضورة الاعلامي المستمر وكتاباته للتقارير وللمقالالت بشكل مدام، فقد كتب ونشر اكثر من 40 كتاب وتتمركز هذه المنشورات من الكتب حول الفكر العربي، والفلسفة، والشؤون الاقليمية التي تتعلق في مجال التنمية والتطور في مجال مستقبل الابحاث والدراسات.

وارسل لي ( المستشار الثقافي في السفارة الايرانية محمد مهدي شريعتمدار )، الكاتب والمفكر " ادريس هاني "، في 26 -27 من شهر ديسمبر مقالتين تم نشرهما في الشبكات الاخبارية المغربية، ونقلاً عن احد قادة حركة التوحيد والاصلاح وحزب العدالة والتنمية، السيد محمد الهلالي، انه ذكر في احدى هذه المقالتين ان السيد الهلالي اهان سيد المقاومة اللبنانية السيد حسن نصرالله، وفي المقالة الثانية تم وصف الجنرال الشهيد قاسم سليماني على انه مجرم حرب وارهابي بارز.

وقال المستشار الثقافي السابق في لبنان "محمد مهدي شريعتمدار" ان المفكر والباحث ادريس هاني استنكر دعوة بعض الشبكات الاخبارية المغربية المعروفة والمشهورة اعلامياً بدعمها للمقاومة، لمثل هذه الشخصيات التي تسيء للمقاومين وللمجاهدين في احد برامجها التلفزيونية. وجدير بالذكر ان حزب العدالة والتنمية في الوقت الحالي يمثّل جماعة الاخوان المسلمين في المغرب العربي، التي تتولى شؤون مجلس الوزراء والحكومة. بينما حركة التوحيد والاصلاح هي حركة دعائية سلفية اخوانية تشكل الذراع الدينية والدعائية لهذا الحزب.

وقال ادريس هاني لملك المغرب عجائبه الغريبة: كان يسعى الى قتل الثقافة الدينية لدى المجتمعات، ويسعى لنشر ثقافة السياحة الجنسية. وكان يحاول بكل جهده بناء علاقات سرية قوية مع الكيان الصهيوني المحتل، وفي نفس الوقت كان يسعى لاقامة علاقات مع رئاسة لجنة القدس في منظمة التعاون الاسلامي. وكان يتنقّل من المظاهر الغربية وبقايا مخلفات الاستعمار الى مجتمع قروي بمدينه فاس مدينه الراحل علال الفاسي، ومن السلفية والتطرف الاسلامي الى حركة التحديث الديني في شكل تكتلات حزبية حضارية " البديل الحضاري " اصبحت مؤخراً على شكل حركات علمانية " تنوير "، هذا من جهة ومن جهة اخرى هناك الحركات الصوفية بكافة انواعها. ومن الكتاب الاصوليين للدين الى محمد عبدالجابري وطه عبدالرحمن واحمد الريسوني.

وتابع، وفيما يخصّ حركة الاخوان المسلمين فقد ذكر الكاتب والمفكر المغربي " ادريس هاني "، في كتابه " سراق الله "، وهو على حد تعبيره انعكاس لظهور حركة " الاسلام السياسي في المغرب "، ويشير في هذا الكتاب الى حركة الاخوان المسلمين وحزب العدالة والتنمية وجمعية التوحيد والاصلاح، ويذكر ايضاً تياري السلفية الوطنية والسلفية التكفيرية، ويدرس بالتفصيل كيف قامت الوهابية بالدخول والتغلغل في المغرب العربي في الجزء الاول من هذا الكتاب.

يأكد الكاتب المغربي انه بسبب الدعاية التي اطلقها حزب الحركة منذ الثمانينيات يكاد ان يكون من المستحيل على اي شخص في المغرب ان يدافع عن الشهيد البطل قاسم سليماني او ان يكتب عن مقاومتة ضد القوى الاستكبارية

واضاف، اما بالنسبة الى الجزء الثاني من كتاب " سراق الله "، فيقوم الكاتب المغربي بشرح وتوضيح الحركة الاسلامية في المغرب العربي، وبالنسبة الى الجزء الثالث من نفس الكتاب يتطرّق الى شرح الوظيفية السياسية، وهيكليّة وبنية المؤسسة الدينية، والادارة الحكومية، بما في ذلك وظيفة ودور " الاسلام السياسي " في الانتخابات البرلمانية للبلاد، ويوضّح ويشرح كيف حصل الاخوان المسلمين على السلطة في ظل هذا النظام الملكي المؤيد والحاضن للثقافة الغربية التي تروّج للفجور والاباحية.

وقال الكاتب والمفكر المغربي ان كتابة يلقي الضوء على هذه النقاط بشكل كبير ومفصّل. ويأكد الكاتب المغربي انه بسبب الدعاية التي اطلقها حزب الحركة منذ الثمانينيات يكاد ان يكون من المستحيل على اي شخص في المغرب ان يدافع عن الشهيد البطل قاسم سليماني او ان يكتب عن مقاومتة ضد القوى الاستكبارية. ويقدم المفكر المغربي نظرته وقراءته للوضع في المغرب العربي، في تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وحتى ابعد من ذلك في مصر حيث يلعب الاخوان المسلمين دوراً في السلطة ( السلطة الحاكمة ) في التفاعل مع المجتمع الدولي، وعندما يأتي موقف للدفاع عن فلسطين كانوا يجدون لانفسهم المبررات اللازمة.

وتابع، في تونس الدفاع عن الاراضي الفلسطينية كان يتمثّل بالنقابات والاحزاب، وليس من قبل حزب النهضة الذي كان يترأسه "غنوشي". اما بالنسبة الى مصر فقد كان يُعتقد ان الاخوان المسلمون وصلوا الى السلطة بعمل تنظيمي قوي، وظنوا ان النظام العسكري قد انهار، ثم رأينا كيف انتهى امرهم. وفي موريتانيا ليس لهم اي وزن، فهم ليس لهم اي تمثيل في البلاد، يلتزمون الصمت في جميع المجالات، ختى بالنسبة الى المقاومة الفلسطينية.

ويؤكد الكاتب والمفكر المغربي بشكل شديد على انه لا يجب الاعتماد او الوثوق بالاخوان "الاخوان المسلمين لا يمكن الوثوق بهم"، بسبب استغلالهم للقضية الفلسطينية لابعاد التيارات الاخرى من الساحة. لذلك نرى قلة من الناس الذين مازالوا يواصلون الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحتى نرى من بعض هذه القلة له تاريخ في المشاركات في العمليات الجهادية الفلسطينية خوفاً من الاخوان المسلمين وليس من السلطة الحاكمة.

اكد الباحث والمفكر المغربي " ادريس هاني " ان قضية تطبيع العلاقات المغربية مع الكيان الصهيوني المحتل ما هي الا البداية فقط

اشار الكاتب والمفكر والباحث المغربي " ادريس هاني " الى الثراء الفاحش وسيطرة الاعلام والراي العام على المنطقة، مؤكداً ان قضية تطبيع العلاقات المغربية مع الكيان الصهيوني المحتل ما هي الا البداية فقط. متسائلاً كيف ادت تصريحات رئيس الحكومة "عثماني" في اغسطس الماضي بأنهم لن يقبلوا بالتطبيع على الاطلاق، الى توقيع معاهدة العار مع الكيان الصهيوني في ديسمبر؟. وتنبّأ الكاتب والمفكر المغربي بهذا التطبيع منذ سنة 2016.

وارسل الباحث المغربي " ادريس هاني " لي ( المستشار الثقافي في السفارة الايرانية محمد مهدي شريعتمدار )، مقالاً لمحمد الهلالي رداً على تصريحات الهلالي حول الشهيد البطل قاسم سليماني والسيد حسن نصر الله. وقال الهلالي عن للباحث هاني: " مقاتل الامس ضد الصهيونية أصبح مرتزقة للايرانيين اليوم ".

وباعتقادي انه لا يمكن تجاهل قوة الاخوان المسلمين في الفسيفساء السياسية للعالم الاسلامي ودورها التاريخي المؤثر، لكن في نفس الوقت آمل ان تعمل هذه الحركة على تصحيح الآثار السلبية لافرعها وتوحيد الراي ضد العدو الحقيقي للامة،

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