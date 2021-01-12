سليماني . . فضائل هذا الرجل لا يمكن إنكارها

وكالة مهر للأنباء- زينب شريعتمدار: سينطلق المستشار الثقافي السابق في السفارة الايرانية محمد مهدي شريعتمدار، بهذه السلسلة من المحادثات والدردشات مع الصحفية الوطنية اللبنانية "عبير بسام".

وسوف يقوم المستشار الثقافي السابق في لبنان "محمد مهدي شريعتمدار" في جملة من التقارير من المحادثات والدردشات مع النخب العربية، ذلك فضلاً عن فسيفساء من النخب المستهدفة من حيث الخبرة ولون النشاط وتفاعلهم السياسي والاجتماعي، وانها ترمي الى تقديم صورة تمثل واقع النخبة العربية والاسلامية، كما هي، والشعوب، والتاريخ وما فوق ذلك ستحكم قوى الوعي داخل البشر لهذا الشأن.

وفي هذا المجال اجرت وكالة مهر للأنباء، حواراً صحفياً مع الصحفية الوطنية اللبنانية "عبير بسام".

ورأت الصحفية الوطنية اللبنانية عبير بسام ان الاجتماعات التي تقام بمركز " الحضارة "، ما هي الا اجتماعات تهدف الى تنمية الفكر الاسلامي في بيروت، ويدير هذا المركز الناشط والاعلامي المستقل الاخ العزيز " قاسم قصير ". وهذا المركز تحت اشراف جامعة المصطفى، وله دور فعال في بناء علاقات وثيقة قوية ومتماسكة بين النخب العربية، وله الفضل الكبير في البحث والسعي والتدقيق حول قضايا الاسلام العالمية التي تتعلق وتتمحور حول الفكر والحضارة الاسلامية التي لا تزال مجهولة لدى ايران، ويمكن التمحّص فيها بشكل افضل والتعرف عليها.

وقالت: " مما لا شك فيه ان الاثر والدور الراسخ للقيادة الفكرية للدكتور الشيخ محمد تقي سبيحاني واسلافة وخاصة الصديق الوفي الشيخ محمد علي ميرزايي، والادارة الدؤوبة للشيخ محمد زراقط، كل هذه الامور هي ما جعلت من هذا المركز متميّزاً بين أقرانه ".

واكد المستشار الثقافي السابق في السفارة الايرانية محمد مهدي شريعتمدار ان الصحفية الوطنية اللبنانية والناشطة في مجال حقوق المرأة، عبير بسام، هي مثال للصحفية القومية الوطنية العربية وعلى هامش اجتماعات المركز، كانت دائماً تنتهز الفرص وتطرح أسئلة حول الجمهورية الاسلامية الايرانية. على وجه الخصوص المواضيع والقوانين التي لم تترجم الى اللغة العربية، على سبيل المثال، المواضيع الحساسة تجاه التغييرات التي طرأت على القانون الايراني بعد الثورة الاسلامية فيما يخص حقوق المرأة.

واضاف حصلت عبير بسام على الباكالوريوس في اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية، وعلى الدراسات العيا (الماجستير) في العلاقات الدولية من الجامعة اللبنانية الامريكية الدولية. لقد كان عبير في سنة 2000 صحفية جيدة، وفي عام 2016 كانت احد ابرز اعمدة الكتّاب السياسيين في المنطقة، واخيراً كانت تكتب في صحيفة "طهران تايمز".

قالت الصحفية اللبنانية ربما كان من المنطقي ألا يكون الجميع على علم بالشهيد البطل قاسم سليماني او بقوته الحقيقية في دعم المقاومة في فلسطين ولبنان، ومحاربته لداعش في سوريا والعراق، لكن فضائل هذا الرجل لا يمكن إنكارها

وخلال المحادثة، قالت عن الشهيد البطل الحاج قاسم سليماني: " عندما سمعت باسمة لم أكن أعرفه، اعتقدت أنه رجل سياسي، وبعد ذلك تعرفت عليه بشكل أفضل كجندي وقائد لفيلق القدس، ربما كان من المنطقي ألا يكون الجميع على علم به او بقوته الحقيقية في دعم المقاومة في فلسطين ولبنان، ومحاربته لداعش في سوريا والعراق، لكن فضائل هذا الرجل لا يمكن إنكارها، في المرة الأولى التي سمعت فيها عن علاقته بالقيادة السورية، كان ذلك مهماً جداً بالنسبة لي، على الرغم من أنني من جنوب لبنان، فقد نشأت وترعرعت في سوريا العزيزة، سوريا التي فتحت ذراعيها لشعب لبنان وفلسطين ولم تميّز أبداً بين شعبها والشعوب العربية الاخرى، على الرغم من خيانه البعض لها.

وواصلت عبير بسام مخاطبتي: أتذكر انه بداية اهتمامي بالشهيد سليماني كان منك في ذلك اللقاء الكبير الذي اقيم في عام 2019 ، عندما كنت معكم في الأشهر الأخيرة من مهمتكم كمستشارة ثقافية لإيران في لبنان، وقصة اللقاء مع الرئيس السوري لقد أخبرتني عن ذلك عام 2006. لقد أثرت فضولي بطريقة مختلفة، علمت في بيانكم أن العلاقة العميقة لذلك الشهيد مع حزب الله امتدت إلى أعماق سوريا لسنوات عديدة، وكان لذلك الكلام والحوار معنى ومغزى مهم جداً.

وقالت: " لقد كنت على علم بمعاهدة الدفاع المشترك بين سوريا وإيران، لكن قصة ذلك الاجتماع التي أتمنى أن تسمحوا لي بروايتها ذات يوم حُفرت شخصية هذا الرجل في ذهني، فلم يعد إيرانيا بعد ذلك، وكانت له علاقات قوية بالقادة السياسيين اللبنانيين. فقد رأى نفسه دائما في كل ساحات القتال ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الغاصب"، وتحدثت عبير بسام عن لقاء وزير الخارجية متكي، مع بشار الأسد في منتصف حرب الـ 33 يوما، حيث أوكل الرئيس السوري جميع طلبات متكي إلى اللواء قاسم سليماني، الأمر الذي أثار دهشة الجميع، فتحدثت عن ذلك اللقاء قبل عامين خلال لقائي بعبير بسام في بيروت.

واضافت عبير بسام: " بالطبع، بعد اغتيال ذلك الرجل، اتضحت الكثير من وقائعه وفضائله والتي قد تكون جزءاً من الأسرار العسكرية، وكذلك أسباب اغتياله التي دخلت بؤرة القتال ضد الصهيونية "، اسمحوا لي أن أوضح أن دمشق هي مركز النضال، ومن دون سوريا ستتعثر أقدام المقاومة، ثقته المتبادلة مع المقاومة ودمشق هي في حد ذاتها انعكاس للعديد من جوانب شخصيته، وفي نفس الوقت تتعلق بمعتقداته، فقد كان رجلاً تقياً وملتزماً، لكنه كان أيضاً محارباً من الطراز الرفيع، وتوضح ساحاته الجهادية من العراق إلى فلسطين هذه الحقيقة.

الشهيد البطل اللواء قاسم سليماني مثل العديد من أحرار العالم العربي، كان يعتقد أن الكفاح لا يمكن أن ينتهي إلا بتحرير فلسطين، وأن هذا النضال هو نضال من أجل الإنسانية وللحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش حياة كريمة وحرة في وطنه، وها ما جعله مصدر خوف وقلق للكيان الصهيوني والولايات المتحدة التي كان هدفها الأساسي في المنطقة حفظ أمن واستقرار الكيان الصهيوني

وتابعت، بالنسبة لي فانني اعتبر ان الشهيد سليماني كان بطلاً عالمياً بعد "تشي جيفارا"، واعتقد ان الوجه الاخر لتشي جيفارا يمكن ان يتمثّل بالشهيد سليماني، بهذا الفارق ان الشهيد قاسم سليماني لم يحكم نظام الحكم في بلاده، بل كان أحد صنّاع القرار في بلاده. وقد كان جزءاً من برنامج النضال الثوري الإيراني. يزعم البعض في إيران ولبنان وحتى في سوريا أنه بعد تحرير جنوب لبنان يجب على جميع الحكومات ان تترك القضية الفلسطينية وشأنها. لكن الشهيد البطل اللواء قاسم سليماني مثل العديد من أحرار العالم العربي، كان يعتقد أن الكفاح لا يمكن أن ينتهي إلا بتحرير فلسطين، وأن هذا النضال هو نضال من أجل الإنسانية وللحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش حياة كريمة وحرة في وطنه.

وقالت عبير: " أعتقد أن ما يتضح من أهمية هذا المقاتل الداعم لحركات المقاومة أهم بكثير من تصورات هذا وذاك "، وهو ما جعله مصدر خوف وقلق للكيان الصهيوني والولايات المتحدة التي كان هدفها الأساسي في المنطقة حفظ أمن واستقرار الكيان الصهيوني، ولهذا السبب قامت الولايات المتحدة باغتياله لانها شعرت بقوته وبتأثيرة على شعوب المنطقة وعلى حركات المقاومة.

ان اغتيال الشهيد البطل قاسم سليماني مثل كل الاغتيالات اللاانسانية الهمجية المتتالية لعلماء وقادة ومفكرين في سوريا ولبنان وإيران ومصر و...، وأقل ما يمكن أن يقال أنه في سوريا وإيران والمقاومة اللبنانية وحتى في العراق ، ان القرارات والأفراد هم جزء من مجموعة مؤسسات وليسوا وافدين جدد، اغتيالهم خسارة كبيرة، لكن ما يميز سليماني عن هذه المؤسسات والدول والأنظمة هو الثقة الكبيرة التي استطاع أن يبنيها على نطاق واسع في المنطقة.

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