وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب مدير صوت الإعلام الوطني، علي بخشي زاده، صرح خلال حفل تدشين إذاعة "إنقلاب"، ان إذاعة "انقلاب " تعمل بهدف خلق تيار ثوري.

وقال، علي بخشي زاده، في حفل تدشين إذاعة "إنقلاب" الذي أقيم اليوم الثلاثاء 19 يناير: " ان الثورة الإسلامية الإيرانية بلا شك ظاهرة فريدة من نوعها في القرن العشرين، فقد أحدثت تحولات عميقة في المعادلات العالمية، وفتحت طريقاً جديداً للعالم الإسلامي ".

وتابع، تم تدشين المحطة الإذاعية رسمياً ظهر اليوم الثلاثاء، ويُذاع الحفل التدشين على الهواء مباشرة على إذاعة انقلاب.

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