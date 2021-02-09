بحرين تبحث تطور العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن "مرآة البحرين" انها حصلت على نسخة من أحد السجلات التجارية التي منحتها وزارة التجارة لشركة إسمها إسكار إل تي، وصاحبها شخص يحمل الجنسية "الصهيونية". وكذلك إسم الوكيل وهي شركة جاه للملكية الفكرية ومقرها منطقة السيف.

وتعمل الشركة الصهيونية في مجال أودات القطع والتحزيز والطحن.

وفي بداية ديسمبر من العام الماضي زار وزير التجارة والسياحة زايد الزياني كيان الاحتلال، وذلك لتسريع التعاون الاقتصادي بين النظام في البحرين والكيان المحتل.

وطبّعت الإمارات والبحرين علاقاتهما مع كيان الاحتلال، في شهر سبتمبر من العام الماضي، بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في واشنطن.

/انتهى/