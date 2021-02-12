نادي "إسرائيلي" يلغي صفقة استثمار إماراتية بسبب قضية فساد كبرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت لجنة نقل الحقوق التابعة للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أن نادي “بيتار القدس” سحب طلب نقل الملكية للمستثمر الإمارات "حمد بن خليفة آل نهيان".

وقالت اللجنة إن “بيتار القدس” الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى سحب طلب نقل ملكية الفريق لرجل الأعمال الإماراتي (الذي كشف عن شخصيته في هـآرتس على أنه عادل العتيبة).

ويأتي ذلك بعد الكشف عن قضية فساد كبرى تحوم حول الصفقة.

إذ تبين أن بن خليفة لا يملك الأصول التي ذكرها في العقد.

كذلك تبين أن الوسيط اليهودي (نحشونوف) من كبار المحتالين في الكيان والذي حوكم على قضايا مالية انتقل بعدها إلى دبي ويعيش هناك على أنه يهودي إماراتي باسم غير اسمه الأصلي.

وكان “بيتار القدس” قد قدم طلبا قبل أسابيع لاتحاد الكرة لتمديد مهلة تقديم المستثمر الإماراتي أوراقه الناقصة لإتمام عملية نقل ملكية النادي.

إلا أن بن خليفة لم يقدم حتى اليوم وثيقة “النزاهة” التي يتم الحصول عليها من الشرطة الإماراتية وتثبت عدم تورطه سابقا في قضايا جنائية.

وقال مصدر في النادي لهيئة البث الإسرائيلية “أقدمنا على سحب الطلب لإعادة دراسة بنود الصفقة واتخاذ القرار المناسب”.

ويعتبر مشجعو “بيتار القدس” الذي لم يضم في صفوفه لاعبا عربيا، معادين للمسلمين والعرب.

لاسيما مجموعة المشجعين اليمينيين المتطرفة “لا فاميليا” المعروفة بأغانيها ضد الرسول محمد(ص).

وكان اتحاد الكرة الإسرائيلي وضع علامات استفهام حول القوة المالية لرجل الأعمال حمد بن خليفة.

وأعرب عن وجود فجوات كبيرة بين بيان رأس المال الخاص والأصول التي في حوزته”.

ولم تقدم اللجنة إلى بن خليفة معلومات جديدة، لكنها طرحت بشكل أساسي أسئلة حول تقييمات العقارات والسندات التي ذكر أنه يمتلكها.

لم يكشف أعضاء اللجنة عن أي شيء مما حدث في نفس الغرفة قبل ساعات قليلة – عندما جلسوا مع أعضاء شركة استخبارات الأعمال التي عينتها الجمعية لإجراء الفحص الواجب على بن خليفة.

تم الكشف على موقع One على الإنترنت أن شركة استخبارات الأعمال التي تم تكليفها بالعمل هي مجيدو وهي جزء من مجموعة بارليف، برئاسة يهودا بارليف، المتخصص في التدقيق الاستقصائي.

ومجيدو متخصصة في الأعمال التجارية الدولية والتحقيقات المالية.

من بين أمور أخرى ، كان هناك قلق من أن بن خليفة كان رجل وهمي ، او شخصية مستعارة لا علاقة لها بالصفقة.

وكشف الموقع أن التحقيقات كشفت أن المستثمر الذي استحوذ على بيتار اسمه ليس حمد بن خليفة بل اسمه الأصلي (عادل العتيبة).

وتبين أنه يمتلك عشرات الشركات غير النشطة.

كما قيل إن هناك تناقضات كبيرة بين بيان رأس المال الذي قدمه للجمعية والأصول التي يمتلكها بالفعل.

وتلقت اللجنة معلومات حول اتصالات بن خليفة بأشخاص ارتبطت أسماؤهم من بين أمور أخرى، بالاحتيال وغسيل الأموال.

من المتوقع أن يرد أنور حسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة HBK التي يملكها بن خليفة ، كتابيًا على الأسئلة المطروحة في اجتماع الجمعية.

ومن المرجح أن القرار النهائي للجمعية سيتخذ بعد تلقي وفحص هذه الإجابات.

يتفاخر بن خليفة بأنه ينتمي إلى العائلة المالكة التي تقود دولة الإمارات.

وحتى ما قبل ثلاث سنوات كان يحمل اسمًا مختلفًا – عادل العتيبة.

إذ تبين أنه انفصل والديه وهو طفل، وحمل اسم والدته بعد الطلاق، حتى تمت المصالحة بينه وبين أسرة والده وعاد إلى الاسم الذي كان يحمله في طفولته.

صرح بن خليفة للجمعية أن ثروته تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

وفقًا لأشخاص مقربين من بيتار والاتحاد، كان الأصل الرئيسي في بيان رأس مال بن خليفة هو سندات من الحكومة الفنزويلية، بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.

والافتراض المقبول في السوق هو أن السندات لن يتم استردادها أبدًا ، وفي أحسن الأحوال قد تصل إلى عُشر قيمتها الاسمية.

كما لا يمكن أن يستخدمها بن خليفة كضمان للحصول على ائتمان من البنوك.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر بن خليفة أن لديه عقارًا في لبنان بقيمة عدة عشرات الملايين من الدولارات.

لكن التحقيق كشف أن عقارات مماثلة في المنطقة تبلغ قيمتها بضعة ملايين من الدولارات.

تبلغ قيمة منازل بن خليفة في دبي وأبو ظبي ما بين 8 إلى 5 ملايين دولار في قطاع العقارات أي أقل من نصف التقدير الذي قدمه في بيان رأس المال.

كما اتضح أن لديه أقل من 4 ملايين دولار في حسابه المصرفي.

الأسماء التي قد تكون محيرة

ابتداءً من عام 2009 أنشأ بن خليفة عشرات الشركات بشكل رئيسي في دبي في مجالات التشفير والطاقة المتجددة والغاز والنفط.

ومع ذلك، لم يجد تحقيق أجرته شركة استخبارات الأعمال أي معلومات حول المشاريع الفعلية التي نفذتها الشركات التي يمتلكها.

وذلك بخلاف المقالات في وسائل الإعلام التي تظهر توقيع اتفاقيات مع شركات حول العالم.

هناك قلق آخر نشأ وهو أن نفط بعض الشركات القائمة هو نفسه أو مشابه لشركات وصناديق ذات سمعة دولية.

على سبيل المثال ، اسم AIDA – شركة شيخ مملوكة للقطاع الخاص تأسست في المملكة المتحدة قبل عامين – مشابه لاسم ADIA ، وهو صندوق ثروة أبو ظبي تم إنشاؤه في منتصف السبعينيات.

تحمل مجموعة HBK – التي تسيطر على معظم أصول بن خليفة – نفس اسم شركة قطرية كبيرة يبلغ حجم مبيعاتها مئات الملايين من الدولارات.

كما عثر في الشبكة على العديد من المطبوعات التي ربطت عن غير قصد الشركة القطرية بشركة بن خليفة.

بن خليفة والشركات التي يمتلكها لديهم أيضًا عدد مزدوج من المواقع الإلكترونية، تم إنشاء معظمها في العامين الماضيين.