إيران تنتج فيلم "أسفار" الوثائقي عن حياة الشهيد محمد باقر الحکیم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفيلم الوثائقي الطويل "أسفار" یعرض حیاة الشهيد آية الله السيد محمد باقر حكيم. يجري إنتاج هذا العمل على مراحل من المقابلات السردية في إيران والعراق ومقاطع تأهیل. أوكلت قناة الأيام ، بصفتها الإعلامية الرسمية للمجلس الأعلى في العراق ، إنتاج هذا العمل إلى منتج إيراني مجموعة "مهاجر" الفنية الإيرانية..

أن رئيس قناة الأيام الفضائية العراقية أوضح في حديث له اليوم أن "الفيلم الوثائقي الطويل" أسفار "يصف حياة الشهيد آیة ‌الله السید محمد باقر الحکیم ونضالاته. يعتبر الشهيد الحكيم من الشخصيات البارزة في التاريخ المعاصر للعالم الإسلامي الذي حاول تحقيق الثورة الثانية في المنطقة بعد انتصار الثورة الإسلامية باقتراح نظرية الثورة الإسلامية في العراق".

واستشهد هذا الشهيد المجاهد في ثامن اغتياله على يد عملاء أجانب وفلول حزب البعث في النجف الاشرف أمام مرقد أمير المؤمنين علیه السلام بعد أن تم تصفية نحو 70 فرداً من عائلته، بعد أن فشلت سبع محاولات لاغتياله".

يعتبر إنشاء فيلق بدر كأول جماعة جهادية عراقية في خضم عصر الدفاع المقدس ، الأمر الذي أدى إلى الرابطة الروحية بين إيران والعراق ، من أندر الأحداث في تاريخ الحروب العالمية ، ولو لم يكن فيلق بدر مصدرا لتاسیس الحشود الشعبیة في العراق كان العراق وإيران يتصارعان مع أزمة داعش لسنوات عدة.

ومضى مشيراً إلى أن فتنة الإعلام الأمريكي في الاحتلال الاجتماعي للعراق تحاول إزالة ورقابة الوجه الكاريزمي للشهيد آية الله السيد محمد باقر الحکيم ، مضيفاً أنه في الاوضاع الجاریة، یعد إنتاج هذا الفيلم الوثائقي مؤثرا ومشرقا للشاب العراقي .

وينتهي تصوير الفيلم الوثائقي أسفار نهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس/ آذار) في إيران والعراق. ويقوم بإخراج هذا العمل مصطفى آقا محمدلو وفرهاد عباسي./انتهى/