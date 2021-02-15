خطيب زادة: زيارة رئيس جهاز القضاء الإيراني للعراق كانت من أنجح الزيارات الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي أن موقف الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الاتفاق النووي لم يتغير، وأن العقوبات على بلاده متواصلة، قائلاً إن هذه الإدارة لا تزال تواصل نهج الإدارة الأميركية السابقة، داعياً إياها إلى تغيير سياسة الضغوط القصوى.

وفي السياق، هدّد خطيب زادة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي بأن طهران ستوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي بدءاً من 21 فبراير/شباط الحالي، في حال عدم تنفيذ أطراف الاتفاق النووي تعهداتها ولم ترفع العقوبات حتى هذا التاريخ.

وأكد أن الحكومة الإيرانية ملزمة بوقف العمل بهذا البروتوكول وفق القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني أخيراً، مشيراً إلى أن ذلك "يعني وقف التفتيشات خارج اتفاق الضمانات"، وهو نظام للتفتيش والتحقق من الاستخدامات السلمية للمواد النووية كجزء من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيستمر... لكن سيتم وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي"، لافتاً إلى أنها عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

يتبع...