إيران تعلن استعدادها لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اجتمع وفد الجمهورية الإسلامية الايرانية برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة، علي اكبر خاجي، مع منسقة عمليات الصليب الأحمر في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، سارا اوريلاد، اليوم الاربعاء في مدينة سوتشي الروسية على هامش الاجتماع الدولي الخامس عشر لكبار الخبراء لعملية أستانا حول سوريا.

وناقش الجانبان في هذا الاجتماع القضايا الانسانية في سوريا ومن بينها قضايا اللاجئين والنازحين والمفقودين والاسرى.

كما شدد الجانبان على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف معًا للمساعدة في حل المشكلات الإنسانية، خاصة للاجئين والنازحين السوريين.

وأعرب خاجي عن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للتعاون في تهيئة الظروف المناسبة لتسهيل عودة اللاجئين والمشردين السوريين إلى بلادهم، مشددا على عدم تسييس القضايا الإنسانية.

كما التقى الوفد الايراني على حدة مع وفود سوريا والعراق وروسيا وتركيا والأمم المتحدة.

وبحث الوفدان الإيراني والتركي خلال اجتماعهما في سوتشي، آخر الأوضاع الميدانية في سوريا، بما في ذلك في محافظة إدلب وشرق الفرات، واكدا على الحاجة لحل سياسي للأزمة السورية./انتهى/