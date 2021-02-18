وزير الصحة الايراني: عدم شمول الحظر للادوية كذبة كبرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال نمكي في تصريح له اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح مشروع المعدات الطبية بالاستفادة من تسهيلات البنك العالمي: رغم ان دعم البنك العالمي لنا كان ضئيلا الا انه جعل العالم يدرك بان ايران التي تتعرض للحظر منذ اعوام تمكنت من الوقوف على قدميها وان تعبر من العواصف.

واضاف: لقد ادرك مسؤولو منظمة الصحة العالمية والعالم بان دعمهم لايران يساعد في تعزيز النظام الصحي كما ان خطوة البنك العالمي هذه تمهد السبيل للمراحل اللاحقة وان يعملوا على تقديم المساعدة فيها.

واشار الى المصاعب الجمة التي واجهتها البلاد في بداية تفشي فيروس كورونا حيث لم يسمح الاعداء باستيراد المستلزمات الاساسية كالكمامات وملابس الوقاية الخاصة للكوادر الطبية الا انه في ظل الجهود المبذولة اصبحت البلاد مكتفية ذاتية ومن ثم اضحت مصدرة لها في غضون 50 يوما واضاف: رغم كذبتهم الكبرى بان الادوية غير مشمولة بالحظر الا اننا واجهنا اكبر المشاكل واضطررنا لتجربة الكثير من الطرق من اجل ان نتمكن من استيراد الادوية اللازمة من مصادرها الرئيسية وشحنها ونقلها الى البلاد./انتهى/