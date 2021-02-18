خطيب زاده: الإجراءات الأميرية ضد إيران هي حرب شاملة وإرهاب اقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر خطيب زادة في كلمة امام ندوة بجامعة شريف الصناعية ان الحظر الاميركي هو غطرسة وبلطجة صارخة ضد الشعب الايراني لانه تجاوز ما تم تعليقه من حظر اممي بموجب قرار مجلس الامن رقم 2231 ومن هنا لا ينبغي إضفاء الشرعية على الإجراءات الأميركية تحت يافطة الحظر .

وشدد خطيب زاده على أن الدفاع عن مصالح إيران الوطنية في الساحة الدولية يجب أن يتم عبر استراتيجيات متعددة ، قائلا: ليس للولايات المتحدة موقف قانوني لمواصلة غطرستها ضد الشعب الايراني و لذلك ولأننا لا نعترف بحظر هذا البلد ، فإننا نقول إننا لن نتفاوض في هذا الصدد.

وأضاف ان ما على إيران أن تفعله اليوم هو التمكين الداخلي ، والتطلع إلى الداخل وتحييد أدوات الإرهاب الاقتصادي مثل الدولار بالإضافة إلى ذلك ، نحن ملزمون بحل هذه القضايا في مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية.

وشدد خطيب زاده على أنه لا ينبغي لأحد أن يراهن على جهاز السياسة الخارجية لكي يطور برامجه في الداخل ، كما يجب ألا نراهن على الأجهزة المحلية للنهوض ببرامجنا في الخارج ، مضيفًا انه يجب أن نعمل بكل ما بوسعنا في خندق السياسة الخارجية كما يتعين على المواطنين في الداخل ان يبذلوا ما بوسعهم في خنادقهم في الداخل .

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إن دور الشاب المجهول الذي يقوم بعمل رائع في شركة ناشئة صغيرة أو شركات المعرفة أهم واكبر من دوره كدبلوماسي في تحييد وابطال مفعول الحظر كما ان الدبلوماسي الذي يفاوض في جنيف من أجل تمرير بند لصالح إيران يتحمل نفس القدر من المسؤولية اللازمة لتحييد الحظر والالتفاف عليه./انتهى/