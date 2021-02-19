  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٥٣ ص

قاعدة "الشهيد حبيبي زهام"؛

خبراء القوة الجوية الايرانية يجرون عملية صيانة اساسية لمقاتلة "ميراج"

خبراء القوة الجوية الايرانية يجرون عملية صيانة اساسية لمقاتلة "ميراج"

اجرى خبراء قاعدة "الشهيد حبيبي زهام" للقوة الجوية الايرانية في مدينة مشهد عملية صيانة اساسية لطائرة حربية من طراز ميراج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للجيش الايراني في تقرير لها الخميس ان قائد قاعدة "الشهيد حبيبي زهام" الجوية العميد حميد مصطفوي قال حول هذا النجاح: ان مقاتلة ميراج تعد واحدة من اكثر الطائرات تطورا في القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وتاتي ضمن الجيل الرابع من الناحية التكنولوجية ولرادارها قدرات وفيرة مثل الاعتراض وكشف الاهداف البرية والجوية والبحرية.

واضاف: ان هذه الطائرة تم اعدادها لعمليات القوة الجوية للجيش بعد خضوعها لنحو 20 الف ساعة/عمل لاجراء عملية تصليح اساسية معقدة "اوفرهال"./انتهى/

رمز الخبر 1912003

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 3 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات