خبراء القوة الجوية الايرانية يجرون عملية صيانة اساسية لمقاتلة "ميراج"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للجيش الايراني في تقرير لها الخميس ان قائد قاعدة "الشهيد حبيبي زهام" الجوية العميد حميد مصطفوي قال حول هذا النجاح: ان مقاتلة ميراج تعد واحدة من اكثر الطائرات تطورا في القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وتاتي ضمن الجيل الرابع من الناحية التكنولوجية ولرادارها قدرات وفيرة مثل الاعتراض وكشف الاهداف البرية والجوية والبحرية.

واضاف: ان هذه الطائرة تم اعدادها لعمليات القوة الجوية للجيش بعد خضوعها لنحو 20 الف ساعة/عمل لاجراء عملية تصليح اساسية معقدة "اوفرهال"./انتهى/