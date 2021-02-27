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٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٠٠ م

أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يستقبل وزير الخارجية العراقي

أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يستقبل وزير الخارجية العراقي

استقبل أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني اليوم السبت وزير خارجية جمهورية العراق "فؤاد حسين" وبحث الجانبان العلاقات المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني استقبل وزير خارجية العراق " فؤاد حسين " وبحث معه العلاقات المشتركة.

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران صباح اليوم السبت للقاء المسؤولين الايرانيين.

وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية العراقي إلى طهران خلال شهر فبراير الجاري.

وكان فؤاد حسين قد سافر إلى طهران في 3 فبراير / شباط للقاء مسؤولين إيرانيين. والتقى خلال زيارته بالرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وعدد من المسؤولين الآخرين./انتهى/

رمز الخبر 1912236

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