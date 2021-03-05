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٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١١:٣٩ م

ظريف:

سأقدم قريباً خطة عمل إيران البناءة من خلال القنوات الدبلوماسية

سأقدم قريباً خطة عمل إيران البناءة من خلال القنوات الدبلوماسية

اعلن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمعة، انه سيعلن قريبا خطة الاجراء الايراني البنّاء والدقيق وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له على تويتر، كتب محمد جواد ظريف انه سيعلن قريبا عبر القنوات الدبلوماسية عن خطة الاجراء الايراني البنّاء والدقيق.

واضاف: ان سياسة ايران مفعمة بالحركة، وان المسؤولين يطرحون آراء ووجهات نظر مختلفة. لكن لا ينبغي الخلط بين هذه الآراء وسياسة البلاد.

واردف: باعتباري وزير خارجية ايران والمفاوض الاساس في الموضوع النووي، ساقدم قريبا خطتي للاجراء البناء – عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة -.

واختتم ظريف تغريدته بالتذكير بوسم "الالتزام، الاجراء، الاجتماع"./انتهى/

رمز الخبر 1912423

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