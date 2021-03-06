وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار محمود واعظي، في تصريح صحفي اليوم السبت، الى موقف ايران تجاه العودة الاحتمالية للاتفاق النووي، موضحاً: إن موقف ايران واضح تماما ويقوم على رفع الحظر.

وقال: إن هذا الموقف قد تم الاعلان عنه بوضوح عدّة مرات من قبل قائد الثورة وكبار المسؤولين في البلاد كرئيس الجمهورية ووزير الخارجية.

وانتقد واعظي التصريحات التي يدلها بها البعض لدوافع انتخابية وسياسية، عادّا أنها تعطي اشارات خاطئة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ودعا الشعب الى عدم الاهتمام بمثل هذه التصريحات، مؤكدا ان المواقف السياسية الرسمية هي مايصرح بها المسؤولون المعنيون فقط./انتهى/