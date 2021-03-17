  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٢١ م

الرئاسة السورية: الأسد وعقيلته في مرحلة التعافي من كوفيد 19

الرئاسة السورية: الأسد وعقيلته في مرحلة التعافي من كوفيد 19

أعلنت الرئاسة السورية عودة المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي للرئيس بشار الأسد وعقيلته بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وأنهما في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس "كوفيد 19".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت الرئاسة السورية في خبر نشرته على صفحتها على الفيسبوك اليوم: إنه بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفيروس "كوفيد 19" تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وهي مطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي.

وأضافت: وكما سبق وأكدت رئاسة الجمهورية فإن الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ "PCR".

/انتهى/

رمز الخبر 1912797

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 11 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات