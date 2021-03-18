تسجيل 89 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، اعلنت وفاة 89 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، وبلغ عدد المتوفین في ایران 61 الفا و581 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 7 الاف و 530 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و778 الفا و645 شخصا من بينهم 3 الاف و866 شخصا في وضع حرج.

واعلنت ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و521 الفا و377 شخصا لغایة الان، كما ان 11 مليون و976 الفا و 428 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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