إيراني يشترى أول تغريدة في التاريخ

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه تم بيع أول رسالة تويتر التي نشرها جك دورسي المؤسس والرئيس التنفيذي الحالي لشبكة تويتر الاجتماعية في عام 2006 مقابل مليونين و900 الف دولار في مزاد رقمي. ويقال إن هذه الأموال يتم التبرع بها لمحاربة الفقر في إفريقيا.

وجاء في النص المختصر لهذه التغريدة الذي نُشر في 21 مارس 2006 ما يلي: لقد قمت الآن بإعداد حسابي على تويتر.

الآن بعد مرور 15 عامًا تم بيع التغريدة كتوقيع رقمي فريد على موقع ويب مخصص لبيع التغريدات على أنها كلمات مرور غير قابلة للاستبدال أو NFT.

وتكون كلمات المرور غير القابلة للاستبدال هي مثل التوقيعات الرقمية التي تؤكد ملكية الشخص للصور ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى عبر الإنترنت.

واقترح سينا استافي رجل الأعمال الإيراني وصاحب المنصة التي تبيع العملات المشفرة بريج اوراكل وكريبتولند أعلى سعر لهذه التغريدة.

وتم شراء هذه التغريدة باستخدام العملات المشفرة اتريوم وما يعادل مليونين و915 الفا و835 دولارا و 47 سنتًا.

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