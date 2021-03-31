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٣١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٧:١٩ م

سماحة السيد حسن نصر الله:

الشيخ أحمد الزين نموذج للمقاوم والمجاهد والثائر والواضح في الموقف والرؤية والشجاعة

الشيخ أحمد الزين نموذج للمقاوم والمجاهد والثائر والواضح في الموقف والرؤية والشجاعة

صرح الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني لسماحة الشيخ الراحل أحمد الزين: "الشيخ أحمد الزين نموذج للاخلاق والتواضع والشفافية والحنان والود والحب والعطف".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لحزب الله سماحة السيد نصر الله قال نجدد التعزية والمواساة في ذكرى رحيل شيخنا الكبير والعزيز والمجاهد والمقاوم والاب العلامة الشيخ أحمد الزين.

هناك مبنى فكري وعلمي وفقهي وشرعي انطلق منه الشيخ أحمد الزين وسار على هذا الخط وثبت عليها.

الشيخ أحمد منذ البداية وحتى النهاية كان مع فلسطين وضد تصفية قضيتها ومع كل من يقف معها حمل قضية الشعب الفلسطيني المضطهد والمظلوم ووضع أمامه ثوابت فلسطين والقدس والشعب الفلسطيني والارض المحتلة من البحر إلى النهر.

الشيخ أحمد وقف مع كل المقاومين والعلماء وكان سندا وداعما وقدم كل امكاناته من اجل المقاومة ووقف منذ البداية مع الثورة في ايران لانها وقفت إلى جانب فلسطين.

يتبع...

رمز الخبر 1913122

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