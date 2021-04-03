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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٢٠ م

وفاة القاضي الذي حاكم صدام متأثراً بفیروس كورونا

وفاة القاضي الذي حاكم صدام متأثراً بفیروس كورونا

توفي القاضي "محمد العريبي" الذي سبق وأن حاكم الرئيس العراقي الأسبق، صدام متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر مطلع إن القاضي "محمد العريبي" توفي في أحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ52 سنة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أنه "ببالغ الحزن تلقینا نبأ وفاة القاضي محمد العريبي بعد مسيرة حافلة قضاها في خدمة السلك القضائي والقانوني في البلد، ودوره في محاكمة رموز الاستبداد الذين تلّطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء عبر ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية". 

ونعى برهم صالح، عائلة الفقيد والأوساط القضائية والقانونية، وقال نسأل الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان".

/انتهى/

رمز الخبر 1913187

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